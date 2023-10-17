موقع البرامج
نشرات الأخبار
وسائل إعلام اسرائيلية: من بين الإصابات في مستوطنة “المطلة” إصابة وصفت بالخطيرة
الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023

وسائل إعلام اسرائيلية: من بين الإصابات في مستوطنة “المطلة” إصابة وصفت بالخطيرة

الملفات
الاكثر قراءة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com