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وسائل إعلام فلس_طينية: قص_ف مدفعي إسرا_ئي_لي مكثف شرقي خان يونس جنوبي قطاع غز_ة
الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023

وسائل إعلام فلس_طينية: قص_ف مدفعي إسرا_ئي_لي مكثف شرقي خان يونس جنوبي قطاع غز_ة

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