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وسائل اعلام اسرائيلية: رشقات صاروخية من لبنان بإتجاه الجليل الغربي
الإثنين 30 تشرين الأول 2023

وسائل اعلام اسرائيلية: رشقات صاروخية من لبنان بإتجاه الجليل الغربي

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