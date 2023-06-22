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وصل الموفد الفرنسي الرئاسي جان إيف لودريان الى السراي للقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
الخميس 22 حزيران 2023

وصل الموفد الفرنسي الرئاسي جان إيف لودريان الى السراي للقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

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