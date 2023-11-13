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وصول السفيرة الأميركية دوروثي شيا الى بكركي للقاء البطريرك الراعي
الإثنين 13 تشرين الثاني 2023

وصول السفيرة الأميركية دوروثي شيا الى بكركي للقاء البطريرك الراعي

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