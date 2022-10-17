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وصول السفير السعودي وليد البخاري الى بعبدا للقاء الرئيس عون
الإثنين 17 تشرين الأول 2022

وصول السفير السعودي وليد البخاري الى بعبدا للقاء الرئيس عون

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