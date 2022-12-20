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وصول السفير السعودي وليد بخاري إلى بكركي للقاء البطريرك الراعي
الثلاثاء 20 كانون الأول 2022

وصول السفير السعودي وليد بخاري إلى بكركي للقاء البطريرك الراعي

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