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وصول الملك تشارلز الثالث إلى كنيسة وستمنستر في لندن وانطلاق احتفالية تتويج
السبت 06 أيار 2023

وصول الملك تشارلز الثالث إلى كنيسة وستمنستر في لندن وانطلاق احتفالية تتويج

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