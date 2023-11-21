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وصول جثماني الزميلين الشهيدين فرح عمر وربيع المعماري إلى مقر شبكة الميادين لإلقاء نظرة الوداع عليهما
الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023

وصول جثماني الزميلين الشهيدين فرح عمر وربيع المعماري إلى مقر شبكة الميادين لإلقاء نظرة الوداع عليهما

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