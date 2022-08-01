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وصول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمشاركة في احتفال تخرج الضباط بمناسبة عيد الجيش اللبناني
الإثنين 01 آب 2022

وصول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمشاركة في احتفال تخرج الضباط بمناسبة عيد الجيش اللبناني

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