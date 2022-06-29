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وصول رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا لإطلاع الرئيس عون على نتائج الاستشارات النيابية
الأربعاء 29 حزيران 2022

وصول رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا لإطلاع الرئيس عون على نتائج الاستشارات النيابية

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