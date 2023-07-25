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وصول رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
الثلاثاء 25 تموز 2023

وصول رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري

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