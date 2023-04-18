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وصول رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى مجلس النواب لحضور الجلسة التشريعية
الثلاثاء 18 نيسان 2023

وصول رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى مجلس النواب لحضور الجلسة التشريعية

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