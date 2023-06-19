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وصول رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى المجلس النيابي للمشاركة في الجلسة العامة التشريعية
الإثنين 19 حزيران 2023

وصول رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى المجلس النيابي للمشاركة في الجلسة العامة التشريعية

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