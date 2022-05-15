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وصول رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى وزارة العدل في بيروت للقاء وزير العدل هنري خوري
الأحد 15 أيار 2022

وصول رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى وزارة العدل في بيروت للقاء وزير العدل هنري خوري

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