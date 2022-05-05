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وصول ميقاتي الى مقر وزارة الخارجية للمشاركة في افتتاح غرفة عمليات ادارة مراقبة الانتخابات في الخارج￼￼
الخميس 05 أيار 2022

وصول ميقاتي الى مقر وزارة الخارجية للمشاركة في افتتاح غرفة عمليات ادارة مراقبة الانتخابات في الخارج

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