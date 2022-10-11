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وصول نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري
الثلاثاء 11 تشرين الأول 2022

وصول نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري .

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