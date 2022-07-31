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وصول هوكشتاين إلى وزارة الطاقة برفقة السفيرة الأميركية دوروثي شيا للقاء وزير الطاقة وليد فياض
الأحد 31 تموز 2022

وصول هوكشتاين إلى وزارة الطاقة برفقة السفيرة الأميركية دوروثي شيا للقاء وزير الطاقة وليد فياض

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