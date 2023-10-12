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وصول وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إلى إسرائيل في بداية جولة إقليمية تتمحور حول غزة
الخميس 12 تشرين الأول 2023

وصول وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إلى إسرائيل في بداية جولة إقليمية تتمحور حول غزة

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