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وضاح الصادق بعد جلسة انتخاب الرئيس: تصويتي كان لميشال معوض وأنا نائب تغييري خارج التكتل
الإثنين 24 تشرين الأول 2022

وضاح الصادق بعد جلسة انتخاب الرئيس: تصويتي كان لميشال معوض وأنا نائب تغييري خارج التكتل

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