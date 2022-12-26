وعد جديد من ماكرون… وخشية من تعديل موقفه (الأنباء الكويتية)

كتبت صحيفة “الأنباء الكويتية” تقول: بات من المسلم به أن رئيس الجمهورية يصنع في الخارج، ولهذا الخارج حساباته الخاصة، وكم من مناسبة دولية أو لقاء إقليمي حصل، بوعد للبنان بإخراجه من مأزقه، ومر على الأزمة اللبنانية مرور الكرام. والآن هناك وعد جديد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعقد لقاء في باريس بعد رأس السنة بحضور أميركي وعربي حول لبنان.
وبعد مواقف ماكرون الأخيرة، تخشى بعض الأوساط بحسب”الأنباء الكويتية” أن يتعدل موقفه هذا بعد مبادرة حزب الله إلى تسليم من يبدو أنه أطلق النار على الجنود الإيرلنديين وتسبب بقتل أحدهم وجرح ثلاثة آخرين، كمبادرة من الحزب لرفع الملامة عنه، ودعم وجهة النظر القائلة إن الحادث “ابن ساعته”، ولم يكن كمينًا مدبرًا، كما تعتقد قيادة القوات الدولية.
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