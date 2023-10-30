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‏وفاة الممثل بطرس فرح الذي عُرف خصوصاً بأدواره في مسرحيّات الفنان زياد الرحباني
الإثنين 30 تشرين الأول 2023

‏وفاة الممثل بطرس فرح الذي عُرف خصوصاً بأدواره في مسرحيّات الفنان زياد الرحباني

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