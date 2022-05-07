وفد إعلامي إيطالي يزور صور

زار وفد اعلامي ايطالي بلدية صور، وكان في استقباله رئيس البلدية المهندس حسن دبوق وأعضاء المجلس البلدي. واطلع الوفد من دبوق على المشاريع التي تقوم بها البلدية ومشاريعها المستقبلية، مؤكدا “التعاون بين اليونيفيل الايطالية العاملة في جنوب لبنان وما تقدمه من مساعدات للبلدية وللمجتمع المدني”.
وأكد دبوق “العلاقات التاريخية والصداقة التي تربط لبنان وايطاليا، لا سيما مدينة صور، من خلال الكتيبة الايطالية في اليونيفيل”، شاكرا لهم زيارتهم، مؤكدا وجود قاسم مشترك بين صور وايطاليا “روما” تاريخيا.
وكان الوفد قد عقد لقاء صحافيا، تحدث فيه عن صور الحاضر والتاريخ وما يربطها ثقافيا وتاريخيا بإيطاليا. بعدها زار الوفد معالم صور الاثرية الرومانية، مؤكدا “أهمية صور عبر التاريخ لما تختزنه من معالم اثرية تاريخية مهمة”.
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