وفد حكومي الى دمشق… وتواصل بين بو حبيب ونظيره السوري (الجمهورية)

على صعيد قضية النازحين السوريين وتشكيل الوفد الوزاري لزيارة دمشق، علمت «الجمهورية» انّ وزيرَي الشؤون الاجتماعية والمهجرين هيكتور حجار وعصام شرف الدين سيزوران دمشق للقاء نَطيرَيهما السوريين للبحث في آلية عودة النازحين، وانّ وزير الخارجية عبدالله بوحبيب اتصل بنظيره السوري فيصل المقداد واتفقا على لقاء قريب بينهما، يتناول البحث خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين الى ما يكون قد تم التوصّل إليه من اتفاقات بين الوزراء المختصين حول موضوع عودة النازحين السوريين.
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