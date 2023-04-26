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وكالة إدارة الكوارث التركية: زلزال بقوة 4.1 درجة في محافظة أضنة
الأربعاء 26 نيسان 2023

وكالة إدارة الكوارث التركية: زلزال بقوة 4.1 درجة في محافظة أضنة

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