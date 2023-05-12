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وكالة الأمم المتحدة للاجئين: 30 ألف لاجئ سوداني وصلوا تشاد في الأيام الأخيرة
الجمعة 12 أيار 2023

وكالة الأمم المتحدة للاجئين: 30 ألف لاجئ سوداني وصلوا تشاد في الأيام الأخيرة

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