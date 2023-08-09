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وكالة الأنباء الإيطالية: 41 قتيلا في غرق قارب مهاجرين قبالة جزيرة لامبدوسا
الأربعاء 09 آب 2023

وكالة الأنباء الإيطالية: 41 قتيلا في غرق قارب مهاجرين قبالة جزيرة لامبدوسا

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