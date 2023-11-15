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وكالة الأنباء الفلسطينية: مقتل 29 شخصا بقصف إسرائيلي استهدف منازل عدة في قطاع غزة
الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023

وكالة الأنباء الفلسطينية: مقتل 29 شخصا بقصف إسرائيلي استهدف منازل عدة في قطاع غزة

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