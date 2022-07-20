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وكالة الصحافة الفرنسية: فوز رانيل ويكريميسينغه بالرئاسة في سري لانكا
الأربعاء 20 تموز 2022

وكالة الصحافة الفرنسية: فوز رانيل ويكريميسينغه بالرئاسة في سري لانكا

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