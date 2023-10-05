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وكالة تاس الروسية: ارتفاع عدد قتلى الهجوم الذي استهدف الكلية الحربية في مدينة حمص السورية إلى 54
الخميس 05 تشرين الأول 2023

وكالة تاس الروسية: ارتفاع عدد قتلى الهجوم الذي استهدف الكلية الحربية في مدينة حمص السورية إلى 54

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