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وليد فياض للـOTV: سنحصل من العراق على مليون طن من الفيول العراقي بدءا من ايلول ￼
الخميس 11 آب 2022

وليد فياض للـOTV: سنحصل من العراق على مليون طن من الفيول العراقي بدءا من ايلول

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