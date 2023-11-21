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ولي العهد السعودي: ندعو دول العالم لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023

ولي العهد السعودي: ندعو دول العالم لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

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