ولي العهد: لدينا أهداف كبيرة لجعل السعودية من بين أكبر 3 أسواق أسهم على الكوكب (عكاظ)￼

كتبت صحيفة “عكاظ” تقول: أعلن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أن المرحلة الأولى لـ«نيوم» بدأت وستُنجز بحلول 2030 وسيكون عدد سكانها حينها 1.5 مليون نسمة، و9 ملايين نسمة بحلول 2045، كاشفا عن أنها ستُطرح للاكتتاب العام في 2024، وأن جميع شركات صندوق الاستثمارات العامة ستُطرح في سوق الأسهم، منوها إلى أنه «ما زلنا نعمل على معدل العائد الداخلي (IRR) لكن نعتقد أنه سيكون 9-16%».
وقال في لقاء مع عدد من الصحافيين بعد إعلان تصاميم «ذا لاين»: صندوق استثمارات «نيوم» ضخم وسيُستثمر في الشركات لتعمل داخل «نيوم»، والمرحلة الأولى للصندوق ستنطوي على 1.2 تريليون ريال حتى عام 2030، وسيكون لدينا دعم حكومي بقيمة 200 إلى 300 مليار ريال، وقد يصل إلى 400 مليار ريال، مضيفاً «في2027 سيصل رأس المال إلى نحو 500 مليار ريال، ونعتقد أن 200-300 مليار ستأتي من الخدمات التي ننشئها للمرحلة الأولى في «نيوم»، وسنذهب للسوق لجمع 200-300 مليار ريال إضافية».
وأكد الأمير محمد بن سلمان أنه حتى 2030 ستعتمد «نيوم» على الدعم الحكومي، وبعد ذلك ستكون مستدامة، وسنحاول أن نجعل النقل في «نيوم» أكثر فاعلية وأفضل سعراً، مشيرا إلى أن لدينا أهدافاً كبيرة لجعل السعودية من بين أكبر 3 أسواق أسهم على الكوكب، لافتا إلى أن «نيوم» ستضيف تريليون ريال لحجم سوق الأسهم السعودية، على الأقل 1.2 تريليون في البداية، والإجمالي سيزيد بعد استكمال المشروع فوق 5 تريليونات.
وأوضح ولي العهد أنه بحلول 2030 تريد المملكة أن يصل عدد السكان 50-60 مليون نسمة، 25 مليون سعودي، و25 مليون وافد، لافتا إلى أن الحد الأقصى للرياض هو 25 مليون نسمة ونيوم ستعتني بـ 10 ملايين.
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