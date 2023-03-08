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وهاب عبر Red Zone: لدي شرف معاداة واقع معيّن لدى الدروز، عاديت الاقطاع السياسي أكثر من معاداتي لشخص
الأربعاء 08 آذار 2023

وهاب عبر Red Zone: لدي شرف معاداة واقع معيّن لدى الدروز، عاديت الاقطاع السياسي أكثر من معاداتي لشخص

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