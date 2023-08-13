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وهاب للـOTV: من طرح فكرة عقد لقاء بالديمان هو الوزير مرتضى عند البطريرك الراعي وميقاتي وافق عليها
الأحد 13 آب 2023

وهاب للـOTV: من طرح فكرة عقد لقاء بالديمان هو الوزير مرتضى عند البطريرك الراعي وميقاتي وافق عليها

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