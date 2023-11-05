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يتحدث الامين العام “للحزب” السيد السبت المقبل الساعة الثالثة بعد الظهر بمناسبة يوم شهيد “الحزب”.
الأحد 05 تشرين الثاني 2023

يتحدث الامين العام “للحزب” السيد السبت المقبل الساعة الثالثة بعد الظهر بمناسبة يوم شهيد “الحزب”.

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