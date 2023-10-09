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يديعوت أحرونوت العبرية: تقديرات بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1000 والأسرى إلى 150
الإثنين 09 تشرين الأول 2023

يديعوت أحرونوت العبرية: تقديرات بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1000 والأسرى إلى 150

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