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“يديعوت أحرونوت”: تواصل حماس حتى اللحظة القتال وإلحاق الخسائر بالجيش “الإسرائيلي”
الأحد 05 تشرين الثاني 2023

“يديعوت أحرونوت”: تواصل حماس حتى اللحظة القتال وإلحاق الخسائر بالجيش “الإسرائيلي”

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