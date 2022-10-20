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يعقوبيان: من طرح ميشال معوّض يعلم أنه لا يمكنه تحصيل 86 صوتًا والكلّ يراهن على الفراغ لتحسين وضعه
الخميس 20 تشرين الأول 2022

يعقوبيان: من طرح ميشال معوّض يعلم أنه لا يمكنه تحصيل 86 صوتًا والكلّ يراهن على الفراغ لتحسين وضعه

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