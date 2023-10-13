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يونيسف: مقتل 447 طفلا في غزة وهناك تقارير بالفعل عن زيادة العدد
الجمعة 13 تشرين الأول 2023

يونيسف: مقتل 447 طفلا في غزة وهناك تقارير بالفعل عن زيادة العدد

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