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يونيسف والصحّة العالميّة والأمم المتحدة تدعو لتحرّك دولي لإيقاف الهجوم على مستشفيات غزة
الأحد 12 تشرين الثاني 2023

يونيسف والصحّة العالميّة والأمم المتحدة تدعو لتحرّك دولي لإيقاف الهجوم على مستشفيات غزة

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