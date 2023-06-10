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23 عاماً على رحيل الرئيس حافظ الاسد… هكذا نعاه يومها “سياديو” لبنان!
السبت 10 حزيران 2023

في الذكرى 23 لوفاة الرئيس السوري حافظ الاسد، ذكر الناشط رامي صدقة عبر مواقع التواصل بمواقف “السياديين الجدد يومها”:

  • بيان مجلس محافظة الشمال في تيار المستقبل: رحل القائد الاسد. توقف القلب الكبير الذي اعتصر الآم الامة وآمالها
  • احمد فتفت: كان سداً منيعاً وحصناً كبيراً رد الكثير عن العرب وعزاؤنا في استمرار نهجه عبر شبل من عرينه
  • فريد مكاري: هو العملاق. لقد غاب الرئيس الاسد وحزنت سوريا ومعها لبنان والعالم العربي على القائد التاريخي
  • نائلة معوض: الرئيس الاسد عظيم من اكبر عظماء تاريخ امتنا الحديث ورغم انه غاب يبقى خالداً
  • بطرس حرب: وفاة الفقيد الكبير خسارة كبيرة للعالم العربي
  • مروان حمادة: خسر لبنان بوفاته الاخ الاكبر الذي رعى دائماً وحدته واستقلاله وسلمه الاهلي
  • مصباح الاحدب: هزنا نبأ رحيل القائد الرمز ونعتبر انفسنا مفجوعين كما الشعب العربي في سوريا
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