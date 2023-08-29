3 أولويات لزيارة هوكستين… ما هي؟ (الأنباء الالكترونية)

كشفت مصادر مراقبة للحراك الفرنسي والأميركي تجاه لبنان، لجريدة “الأنباء الالكترونية”، أن مضمون زيارة آموس هوكستين تنطلق من 3 أولويات، إذ ان الأولى تتمثّل بمتابعة أعمال التنقيب التي باشرت بها شركة توتال الفرنسية في البلوك 9، والثاني إمكانية انتقال أعمال الحفر إلى البلوكين 8 و10 وإمكانية تلزيم أعمال الحفر لإحدى الشركتين القطرية أو الإيطالية باعتبارهما الفائزتين بأعمال التنقيب إلى جانب توتال، وذلك من خلال استمرار التنقيب، أمّا الثالث، فهو الهدوء في الجنوب وعدم حصول ما يعكّر صفو الأمن في ظلّ الإتفاق على التمديد لليونيفيل في جنوب لبنان، وانتزاع وعد رسمي من الجهات المعنيّة بعدم التعرض لليونيفيل، ومنع تكرار ما حصل قبل أشهر.
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