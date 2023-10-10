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3 صليات صاروخية أطلقت من جنوبي لبنان في اتجاه الجليل الغربي.
الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023

3 صليات صاروخية أطلقت من جنوبي لبنان في اتجاه الجليل الغربي.

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