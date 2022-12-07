موقع البرامج
نشرات الأخبار
8 آذار تسارع إلى إجراء مشاورات بين قيادات “التيار” و”الحزب” (نداء الوطن)
الأربعاء 07 كانون الأول 2022

كشف مصدر قيادي في قوى الثامن من آذار لـ”نداء الوطن” أنّ الاتصالات تسارعت على أكثر من خط لامتصاص نقمة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. و”سارعت أكثر من شخصية وازنة في صفوف 8 آذار إلى إجراء مشاورات مكوكية عاجلة بين قيادات “التيار الوطني” و”حزب الله” للحد من التوتر الكبير بينهما خصوصاً بعد اندلاع حرب ضروس على مواقع التواصل الاجتماعي بين جمهور كل من الفريقين.
ورداً على سؤال، أكد المصدر أنه “بدا واضحاً أنّ كلام باسيل كان موجّهاً في اتجاه وحيد وهو “حزب الله” واضعاً الكرة في ملعبه ومحملاً إياه كامل المسؤولية عن انعقاد مجلس الوزراء”، لكنه فضل عدم الخوض أكثر في الموضوع، مكتفياً بالقول: “باسيل قال ما عنده وعلينا الآن انتظار كيفية تفاعل “حزب الله” مع كلامه”.

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com