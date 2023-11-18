اسقاط طائرة اسرائيلية من نوع جديد في الجنوب – النشرة المسائية ليوم السبت 18 تشرين الثاني 2023

لليوم الثالث والاربعين على التوالي، يتواصل الاجرام الاسرائيلي في غزة على مرأى ومسمع العالم، الذي يقف عاجزا حتى اللحظة عن إلزام اسرائيل بالتزام القانون الدولي، فكيف بإلزامها وقف النار والعودة الى المسار السلمي وحل الدولتين، الذي بات شعارا يردده المسؤولون الاقليميون والدوليون، من دون ان تكون ترجمته على الارض واقعية.
غير ان الابرز في اليوم الثالث والاربعين، الى جانب انتقال العمليات الحربية بقوة الى جنوب القطاع، فإعلان حماس فقدان الاتصال بمجموعات كانت مكلفة حماية عدد من الاسرى الاسرائيليين، بحيث بات مصير الآسرين والأسرى مجهولا.
اما لبنانيا، فعمليات نوعية للمقاومة في مقابل الاستفزازات الاسرائيلية المستمرة على طول الحدود، والابرز في الساعات الاخيرة إسقاط طائرة إسرائيلية من نوع هيرميز 450 وهي طائرة مسيرة قتالية متعددة المهام، بحيث شوهد حطامها يتساقط فوق منطقة اصبع الجليل، وفق بيان للمقاومة.
اما ملف قيادة الجيش، فسيبقى موضع اخذ ورد، حتى بت الموضوع، سواء لناحية التعيين او التمديد او اعتماد مبدأ الإمرة العسكرية للأعلى رتبة في مؤسسة الشرف والتضحية والوفاء والجلسة الحكومية الاثنين محط الانظار في هذا الاطار.
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