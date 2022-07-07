الانتخابات الرئاسية عنوان المرحلة – النشرة المسائية ليوم الخميس 7 تموز 2022

عين اللبنانيين على اليوميات المعيشية، وعين بعض السياسيين على استحقاقات كبرى، اولها من دون منازع، الانتخابات الرئاسية التي تبدأ المهلة الدستورية لإجرائها في الاول من ايلول. اليوميات المعيشية تدور حولها عناوين فرعية كثيرة باقية حتى اشعار آخر بلا حل جذري، بدءا بالرغيف والدواء والكهرباء، وليس انتهاء بالمياه والمحروقات وكلفة التعليم. اما الاستحقاق الرئاسي، فتتفرع منه بشكل اساسي، ازمة تأليف الحكومة، التي يسعى البعض من خلالها الى اعادة فرض معادلات بالية، تمس الشراكة وتضرب الميثاق، آملين في شغور رئاسي يسمح لهم حصولُه حسب تقديراتهم، بالهيمنة مجددا على القرار، لتمرير كل ما لم يمر، من طبخات وصفقات، سواء عبر وزارة الطاقة التي يستهدفونها، او من خلال غيرها، بعدما امعنوا في تعطيل القضاء ومنع التدقيق الجنائي، وفرّطوا بأموال المودعين وجنى عمر الناس. غير ان ما سبق، وان كان يعبّر عن توجه غالبية القوى السياسية التي باتت مفضوحة، لكنه لا يشمل طبعا الجميع، انطلاقا من مبدأ التعميم المسيء. فثمة من حاول ويحاول وسيستمر في المحاولة، على امل ايجاد الحلول الكبرى، للكوارث السياسية المرحلية، وازمات النظام المولدة لها، فضلا عن تمتين الجو الايجابي المحيط بملف التنقيب عن النفط والغاز، وفق ما اعلن الرئيس العماد ميشال عون امس عبر ال او.تي.في.
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