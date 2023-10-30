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الانظار تتجه الى يوم الجمعة – نشرة الظهيرة ليوم الاثنين 30 تشرين الاول 2023
الإثنين 30 تشرين الأول 2023

الانظار تتجه الى يوم الجمعة – نشرة الظهيرة ليوم الاثنين 30 تشرين الاول 2023

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