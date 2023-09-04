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الجيش يعلن إحباط محاولة تسلّل 110 سوري الأسبوع الماضي – نشرة الظهيرة ليوم الاثنين 4 ايلول 2023
الإثنين 04 أيلول 2023

الجيش يعلن إحباط محاولة تسلّل 110 سوري الأسبوع الماضي – نشرة الظهيرة ليوم الاثنين 4 ايلول 2023

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