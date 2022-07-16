الدعم الاميركي والسعودي مهم ولكن – نشرة الأخبار المسائية السبت 16 تموز 2022

ماذا يُطبخ للبنان في الكواليس الإقليمية والدولية؟
هذا هو السؤال الأهم المطروح اليوم، في ضوء تعذّر تشكيل حكومة جديدة، وعلى عتبة الدخول في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في الأول من أيلول، وفي انتظار إنضاج الاتفاق المأمول لترسيم الحدود البحرية.
أما سبب التعويل على الخارج، فليس أكثر من فقدان الأمل بأي حلّ مصدرُه الداخل، ذلك أن المؤسسات الدستورية أعجز من أن تنتج المخارج، تماماً كما أن الولاءات الخارجية المتضاربة لشرائح سياسية وازنة جعلت من النظام السياسي الهشّ أسير مصالح عدد من الدول، يبدو أن عودتها إلى تسويات ليست متاحة في وقت قريب.
فصحيح أن الدعم الأميركي والسعودي للبنان، والذي تكرر التعبير عنه اليوم من جدّة مهم، غير ان الأهم هو وضع لبنان على خارطة التفاهمات الكبرى في المنطقة، حتى يولد حلٌّ لا يتمُّ وأده في المهد من قبل المتضررين الذين لطالما أسقطوا الحلول.
واليوم، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أنه مصر على إنصاف مفهوم الوحدة الوطنية في مقاربته لتشكيل الحكومة، مشدداً على ان المشاورات سوف تستمر لانضاج حل سريع يؤدي الى ولادة الحكومة الجديدة، لا سيما وان الازمة الحكومية طالت اكثر مما يجب، وباتت تهدد سلامة الحياة، ويمكن أن تجرّ المخاطر على أمن جميع المواطنين التواقين الى الخروج من هذه الدوامة المقلقة. ومن التطور الأمني الذي شهدته الحدود الجنوبية الشرقية في راشيا نستهل نشرة الاخبار.
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